Un gang de faux policiers démantelé, 320.000 euros retrouvés

publié le 03/12/2019 à 03:05

Un gang de malfaiteurs a été démantelé à Nemours, en Île-de-France, par la sûreté départementale (SD) du Val-d'Oise et quatre personnes ont été placées en garde à vue, selon Le Point. Les individus opéraient dans le Loiret et en Seine-et-Marne.

L'opération a été effectuée par les policiers du 95, aidés de la brigade de recherche et d'intervention (BRI). Certaines des quatre personnes arrêtées sont fichées au grand banditisme, comme l'indique Le Point.

Les suspects auraient commis entre 35 et 50 délits ces six derniers mois, en se déguisant en policiers, agents du gaz ou élagueurs et profitaient de la faiblesse des personnes âgées ou vulnérables. Ils faisaient partie d'une bande de Sarcelles, issue de la communauté des gens du voyage.

Comme le raconte Le Point, les faux policiers faisaient croire qu'ils étaient à la recherche d'un élagueur ou agent de gaz qui les avaient précédés et profitaient de la crédulité des victimes pour fouiller les lieux et dérober de l'argent liquide et des objets de valeur.

Près de 320.000 euros et des vins de grands crus ont été retrouvés par les limiers de la SD, selon Le Point. Les policiers ont également mis la main sur des palettes provenant de camions de fret avec des vêtements et chaussures de luxe, mais aussi des armes, dont un fusil à pompe et des fusils de chasse.