États-Unis : à 82 ans, elle tabasse son cambrioleur et l'envoie à l'hôpital

publié le 27/11/2019 à 03:05

Il est tombé sur la mauvaise personne. Un cambrioleur a visé jeudi 21 novembre, le domicile de Willie Murphy, une Américaine de 82 ans, d’1 mètre 52… mais championne de bodybuilding.



Lorsque l’homme a pénétré dans son domicile situé à Rochester, dans l’État de New York, l’octogénaire a immédiatement réagi en le frappant avec une table. Alors que le cambrioleur était au sol, elle a continué à le frapper avec un balai, rapporte la chaîne locale Wham (ABC). Et Willie Murphy ne s’est pas arrêté là : elle l’a assommé, et a même versé du shampoing dans ses yeux.



Une fois leur altercation terminée, la vieille dame a appelé les secours et le cambrioleur a été transporté à l’hôpital. "Les policiers qui sont intervenus m’ont demandé des selfies sur le pas de ma porte", raconte-t-elle, avant de préciser qu’elle ne portera pas porter plainte. "Je l’ai déjà envoyé à l’hôpital".

82-year-old female bodybuilder beats down home intruder https://t.co/H5aM2rEx4Y pic.twitter.com/meiQ24HMuS — CBS News (@CBSNews) November 25, 2019