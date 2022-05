Tuerie de Chevaline : que sont devenues les rescapées Zainab et Zeena Al-Hilli ?

La route forestière proche de Chevaline où la famille al-Hilli et le cycliste ont été assassinés le 5 septembre 2012 (archives).

Le 5 septembre 2012, une voiture immatriculée en Angleterre, était retrouvée criblée de balles, sur un parking forestier non loin du village de Chevaline, en Haute-Savoie. Dans la voiture, les cadavres d’une famille anglaise d’origine irakienne, en vacances dans la région du lac d’Annecy : Les Al-Hilli.

Dans cette tuerie, trois personnes perdront la vie : la mère, le père et la grand-mère. Les deux petites filles, âgées de 4 et 7 ans au moment des faits, seront épargnées. Une question qui trotte toujours dans la tête des habitants du petit village de Claygate, ou vivait la famille.

Les anciens voisins comme Peter se demandent si le fait que les petites ont été épargnées dans cette tuerie à Chevaline est un heureux hasard ou bien un acte délibéré. "Pourquoi se débarrasser des adultes et pas des enfants ? J'ai l'impression que l'assassinat a été exécuté de manière à attirer les curiosités afin d'en faire un exemple sans blesser les enfants sérieusement. C'était délibéré", lance l'un d'eux.

Tout le monde ignore où elles se trouvent

Zainab a été retrouvée à l'extérieur de la voiture familiale, sur le chemin de Chevaline, le

crâne fracturé par la crosse d'une arme et une balle dans l'épaule. Sa petite sœur était

cachée sous les jambes de sa mère dans le véhicule. Zeena a dit n'avoir entendu que des bruits. Son aîné, témoin clé, a évoqué la présence d'un seul "méchant". Depuis, les voisins, comme Jacques qui s'amusait parfois avec Zainab, n'ont pas de nouvelles des deux jeunes filles.

"Je ne sais pas où elles sont. C'est un secret bien gardé, mais la police m'a assuré qu'elles

avaient eu un accompagnement psychologique et je crois qu'elles vivent avec leur tante. On

m'a juste dit qu'elles sont heureuses et qu'elles vont bien", confie Jacques.

Zainab et Zeena sont sous l'équivalent anglais d'un programme de protection des témoins. Elles ont été réentendues il y a quelques mois. Les enquêteurs espéraient que d'autres souvenirs leur reviennent, mais l'audition n'aurait rien apporté de plus et n'aurait pas

contribué à éclaircir le mystère.

