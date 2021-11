Toulouse : un homme enlevé, violé et torturé pendant deux jours pour une dette de 8.000 euros

C'est une enquête sur un terrible drame qui vient de prendre "un tournant décisif". Entre septembre et dimanche dernier, les policiers de la sûreté départementale ont interpellé quatre personnes. En cause : une enquête pour "viol, actes de torture et de barbarie et extorsion en bande organisée", rapporte La Dépêche du Midi.

Retour sur les faits : le 7 juillet dernier, un jeune homme de 18 ans s'était présenté à l’hôpital Purpan à Toulouse après avoir été enlevé, torturé et violé pendant deux jours. C'est sa petite-amie qui avait servi d'appât pour l'attirer dans ce guet-apens sordide.

Le jeune homme avait raconté un véritable calvaire : "son enlèvement dans le coffre d’une voiture", puis les sévices, "les coups et les tortures", détaillent nos confrères du 20minutes. D'après le témoignage du jeune homme, il aurait "été battu, violé avec un objet contondant" : ses tortionnaires lui auraient même enfoncé un tournevis dans l’œil. Des violences qui auraient été infligées "pour forcer ses proches" à régler une dette de 8.000 euros à un trafiquant drogue parisien.

La petite-amie de la victime ainsi que trois hommes, dont un dealer parisien, ont été arrêtés : ils nient "une partie des sévices". Quand bien même, ils ont tous été mis en examen pour "viol, actes de torture et de barbarie et extorsion en bande organisée" et placés en détention provisoire.