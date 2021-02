publié le 05/02/2021 à 15:11

C'est une drôle d'aventure qu'elle n'est pas près d'oublier. Alors qu'elle voulait satisfaire un besoin pressant, une Toulousaine s’est retrouvée coincée dans des toilettes publiques de sa ville pendant le nettoyage automatique, mardi 2 février. Une fois entrée dans la sanisette, il était impossible pour Claudia d'en ressortir.

"La porte était ouverte donc je suis entrée et en voyant que les toilettes n'étaient pas propres j'ai voulu faire demi-tour et ressortir", témoigne Claudia qui explique ensuite que "la porte s'est verrouillée et fermée derrière" elle. "Trois jets d'eau sont sortis et j'ai été trempée jusqu'au niveau des genoux, ça a duré cinq minutes et il y avait des gens qui attendaient dehors", se souvient-elle.

L’entreprise JCDecaux, qui est propriétaire des sanisettes de Toulouse, a de son côté rappelé qu'il y a pourtant des capteurs à l'intérieur. Elle va lancer une inspection de toutes ses installations présentes dans la ville rose.