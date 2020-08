Au Japon, des toilettes publiques transparentes dans les parcs

publié le 19/08/2020 à 00:31

À première vue, ça ne semble pas une idée formidable. Des toilettes transparentes ont vu le jour dans les parcs de Tokyo depuis la fin du mois de juillet. Le modèle, mis au point par l'architecte Shigeru Ba, a été installé à plusieurs endroits de la capitale japonaise dans le cadre d'un projet mené par la Nippon Foundation.

Alors, adieu intimité ? En dépit des apparences, non. Les vitres des latrines deviennent opaques lorsqu'elles sont occupées, rapporte le Guardian. Elles redeviennent transparentes quand la personne sort.

L'objectif de ces toilettes transparentes est de permettre aux passants de vérifier leur propreté avant d'entrer, mais aussi de voir si personne "n'est secrètement en train d'attendre à l'intérieur", explique la Nippon Foudation sur son site. "La nuit, elles s'illuminent dans le parc comme une jolie lanterne", ajoute-t-elle.

Le Japon est connu de manière générale pour ses toilettes high-tech et leur niveau d'hygiène. Mais même là, "l'utilisation des toilettes publiques est limitée au Japon à cause des stéréotypes selon lesquels elles seraient sombres, sales, odorantes et effrayantes", assure la Nippon Foundation. C'est pour cette raison qu'elle a lancé le Tokyo Toilet Projet, qui promet de rénover 17 toilettes dans la capitale selon les modèles de 16 designers. Elle promet des toilettes "accessibles à tous, sans différence selon le genre, l'âge ou le handicap".