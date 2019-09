publié le 17/09/2019 à 15:28

Une mauvaise interprétation ? C'est du moins ce qu'affirme Elon Musk. Le patron du constructeur automobile Tesla a déclaré lundi septembre qu'il n'avait jamais voulu critiquer les mœurs du spéléologue britannique, Vernon Unsworth.

A la suite d'une querelle par médias interposés, Elon Musk avait employé le terme de "pédo" pour désigner Vernon Unsworth, 64 ans, qui vit une partie de l'année en Thaïlande. Ce qui vaut aujourd'hui au patron de Tesla des poursuites en diffamation. Elon Musk fait l'objet d'une procédure lancée devant un tribunal de Los Angeles par Vernon Unsworth, qui avait collaboré au sauvetage d'enfants thaïlandais coincés dans une grotte durant l'été 2018.

Le patron de Tesla a déposé lundi un document auprès du tribunal dans lequel il assure que le terme de "pedo guy" (littéralement "mec pédo") était une injure courante durant son adolescence en Afrique du Sud.

Une mauvaise interprétation selon le patron de Tesla

"C'est synonyme de 'vieil homme glauque' et c'est utilisé pour insulter l'apparence d'une personne et son comportement, pas pour accuser cette personne d'actes pédophiles", plaide le patron de Tesla.

Cependant, dans ce même document, Elon Musk cite un enquêteur privé dont il a loué les services, selon lequel M. Unsworth fréquenterait des lieux de prostitution et aurait épousé sa femme thaïlandaise alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente.

Pour Lin Wood, l'avocat de Vernon Unsworth, il s'agit de manœuvres "écœurantes" pour "continuer à salir" son client, "sans aucune preuve". Cette motion déposée par Elon Musk "insulte autant la vérité que les accusations initiales de pédophilie, fausses et odieuses", a-t-il dénoncé dans un email à l'AFP.

Un conflit en marge d'un drame en Thaïlande

En juillet 2018, une douzaine de jeunes footballeurs thaïlandais et leur entraîneur ont été pris au piège par la montée des eaux alors qu'ils exploraient une grotte en Thaïlande. Ils sont restés bloqués pendant deux semaines avant d'être évacués au terme d'une opération internationale de grande ampleur.



Elon Musk s'en était pris à M. Unsworth après que celui-ci avait qualifié de "coup de pub" l'offre avortée du patron de Tesla d'envoyer un sous-marin miniature pour aider au sauvetage des enfants.



Le milliardaire avait au final présenté ses excuses au spéléologue et effacé les messages injurieux. Mais pour ce dernier, ce n'est pas suffisant. Il a porté plainte en septembre 2018 et réclame un minimum de 75.000 dollars de dommages et intérêts. Sauf arrangement à l'amiable d'ici là, l'affaire devrait passer en jugement le 2 décembre.