Traverser toute une ville en seulement quelques minutes sans avoir à subir les embouteillages, c'est ce à quoi le tunnel anti-bouchons de The Boring Company, société appartenant à Elon Musk, souhaite remédier. L'extravagant PDG de SpaceX et Tesla avait annoncé sur Twitter, le 22 octobre dernier, l'ouverture au grand public de ce tunnel expérimental dans les sous-sols de Los Angeles le 10 décembre prochain.





Elon Musk a dévoilé, mardi 6 novembre, la première vidéo de l'avancée de ce chantier colossal creusé sous la ville de la Côte Ouest des États-Unis depuis plus d'un an désormais. Le tunnel proposera l'acheminement des voitures sur des plateaux à propulsion électriques et le transport de personnes dans des navettes électriques.

Sur les images, la caméra tournée vers l'arrière filme le trajet d'1,8 kilomètre, que le plateau de transport effectue en quelques secondes seulement. À terme, la vitesse devrait atteindre les 250 km/h. La piste partira du siège de la société SpaceX pour rallier la banlieue de la cité des Anges pour un trajet d'une trentaine de kilomètres. Le premier tunnel commercial devrait relier le centre-ville et l'aéroport international de Chicago.