et AFP

publié le 10/07/2018 à 09:21

La météo ne joue pas en leur faveur. Alors que 5 jeunes, quatre enfants et leur entraîneur de 25 ans, doivent encore être extraits de la grotte inondée de Thuam Luang, de fortes pluies tombent en Thaïlande, rendant de plus en plus difficile le travail des sauveteurs.



Lundi 9 juillet, 4 enfants ont été ramenés à la surface par les sauveteurs, rejoignant ainsi les 4 autres qui avaient été secourus dimanche 8 juillet. Ils "sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant des journalistes à l'hôpital de Chiang Rai. "Tout le monde est en bonne santé mentale".



Ils étaient 13 à être piégés dans la grotte, ils ne sont plus que 5. "Nous prévoyons de sortir les quatre garçons et leur entraîneur" de football mardi, a dit Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise. L'équipe de sauvetage prévoyait à l'origine de procéder à cette étape en deux temps, en sauvant d'abord les 4 enfants restants, puis plus tard l'entraîneur.

Mais à cause des conditions météorologiques, le temps presse. Les nouvelles pluies qui s'abattent mardi 10 juillet ajoutent à l'urgence des opérations pour sauver les dernières personnes coincées dans la grotte. L'opération pourrait ainsi être avancée. Les horaires de la nouvelle mission n'ont toutefois pas encore été fixés.



Les 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur étaient coincés dans une grotte depuis deux semaines. Deux sauveteurs britanniques étaient parvenus à les rejoindre le 2 juillet. Mais leur évacuation est une opération extrêmement périlleuse, à cause de la mousson qui fait craindre de nouvelles inondations dans la grotte.