publié le 01/03/2019 à 17:23

Un attentat se préparait pour le 17 novembre, a confirmé ce vendredi matin Christophe Castaner, invité sur France 2. "Quelques jours avant le 17 novembre et le début du mouvement des gilets jaunes, un groupe s'était constitué et s'était intitulé "Ça va saigner le 17", a annoncé le ministre de l'Intérieur.



"C'était une attaque terroriste, nous l'avons neutralisée" a-t-il ajouté, sans préciser le lieu, ni si les "gilets jaunes" étaient particulièrement visés. La date coïncide en effet avec le début du mouvement, qui lançait alors sa première manifestation.



Le 13 novembre dernier, Le Parisien révélait que quatre hommes avaient été interpellés à Saint-Étienne. Ils avaient été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placés en détention. L'un d'eux avait avoué soutenir al-Qaïda, un autre avoir voulu partir pour le Yémen - où al-Qaïda est présente - et des documents pro-Daesh avaient été retrouvés par les enquêteurs.



¿@CCastaner révèle dans #Les4V¿qu'"une attaque terroriste a été neutralisée juste avant le 17 novembre" pic.twitter.com/zQL8tkIHKB — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) 1 mars 2019