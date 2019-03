publié le 01/03/2019 à 13:26

Depuis le mois de novembre, les radars automatiques ont subi de nombreuses dégradations. Selon un nouveau décompte avancé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce vendredi 1er mars, ce sont "à peu près 75% du parc de radars a été soit détruit, soit détérioré, soit attaqué, soit neutralisé".



Invité sur France 2, Christophe Castaner s'est exprimé sur la hausse récente de la mortalité sur les routes au mois de janvier. Pour lui, il existe un "lien direct" entre ces mauvais chiffres et la dégradation récente des radars. "Il y a des radars qui sont masqués. Ils ne font pas de photographie, il n'y a pas de procès-verbal, mais ils continuent à enregistrer la vitesse. Au mois de décembre, en moyenne, il y a quatre fois plus d'infractions sur un radar masqué que quand il fonctionne", a déclaré le ministre. "400% d'augmentation, et au bout du compte ça fait des morts", a-t-il poursuivi.

D'après les chiffres de la sécurité routière publiés mercredi 27 février, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a connu une hausse de 3,9% en janvier. 238 personnes ont été tuées sur le premier mois de l'année, contre 229 en 2009. Cette hausse intervient après l'annonce d'une baisse "historique" du nombre de morts en 2018, avec 3.503 tués (métropole et Outre-mer confondus).