Anne-Dianna Clain n'a pas réussi à rejoindre les terres du jihad. En 2016, elle a été arrêtée alors qu'elle tentait de se rendre en Syrie, comme le reste de sa famille, notamment ses tristement célèbres frères, Jean-Michel et Fabien Clain, hauts gradés dans l'organisation de l'État islamique.



"Tout le monde était parti, il n’y avait plus personne. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule et nous avons décidé de partir", raconte-t-elle aux policiers antiterroristes, rapporte Le Parisien.



Le quotidien révèle que l'enquête sur son cas est en passe de se terminer, et Anne-Dianna Clain sur le point d'être renvoyée devant la justice, poursuivie pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Elle est le seul membre de la famille Clain à être incarcérée.

La sœur des frères Clain a été interceptée à la frontière turque, puis envoyée à Roissy où elle a été interpellée avec son mari Mohamed Amri et quatre de ses enfants. Deux sont sur place en Syrie, tout comme ses frères et sa demi-sœur. Leur mère est décédée pendant son périple d'une maladie du foie, par manque de soins.

Elle explique ses motivations au juge en février 2017 : elle a voulu partir "pour rejoindre un État musulman, vivre notre religion pleinement. Il n’y avait pas de haine contre la France, comme certains peuvent le dire", affirme-t-elle dans les colonnes du Parisien. Quant à ses relations avec ses frères, elle assure n'avoir aucun contact avec eux depuis décembre 2015, et à ce moment-là, ils n'ont "pas parlé d'attentats".