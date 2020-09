Tentative de meurtre par des soldats de la DGSE : ce que l'on sait

publié le 05/09/2020 à 10:15

Il s’agit de l’une des affaires les plus mystérieuses de ces derniers mois : l’affaire des militaires de la DGSE impliqués dans une tentative de meurtre. Cinq personnes étaient déjà poursuivies. Vendredi 4 septembre, un militaire rattaché à la Direction Générale de la Sécurité extérieure, a été à son tour mis en examen dans le cadre d’une enquête extraordinaire.



Il s'agit encore une fois d’un soldat affecté au Centre parachutiste (CPES) de Cercottes dans le Loiret, l’une des bases militaires les plus confidentielles de l’Hexagone. C’est là que s’entraînent les agents du service Action de la DGSE, chargée des opérations les plus secrètes à l’étranger.

Le soldat de 24 ans n’aurait eu qu’un rôle logistique dans la base où il travaille depuis un an, mais il a dû passer à des contrôles de sécurité extrêmement poussés.

Une tentative d'assassinat contre une cheffe d'entreprise

Pourtant, il est désormais mis en cause pour avoir participé au nébuleux projet d’assassinat d’une femme de 54 ans, cheffe d’entreprise, psychothérapeute et hypnotiseuse. Les enquêteurs de la brigade criminelle s’orientent désormais vers un conflit professionnel pour expliquer ce contrat digne d’un film noir. Selon une source judiciaire, le projet était bien d'éliminer cette femme qui a développé plusieurs sociétés dans le domaine du coaching d'entreprises.

Un commanditaire privé, encore inconnu, aurait recruté un groupe de mercenaires sans leur livrer les détails de l’affaire puisque certaines pensaient même travailler secrètement pour la DGSE. Mais qui et pourquoi ? Ces questions restent pour l'heure sans réponse.