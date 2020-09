publié le 04/09/2020 à 16:29

Les enquêteurs de la Brigade criminelle de la PJ parisienne ont débarqué au petit matin, mardi 1er septembre, au Centre parachutistes (CPES) de Cercottes dans le Loiret. Un camp de l’armée particulièrement sensible puisque les militaires que l’armée y forme sont des membres du Service action de la DGSE. Ses agents, entraînés à l’identique des forces spéciales, sont rompus aux missions les plus délicates menées à l’étranger, notamment les infiltrations et les opérations homos, autrement dit les exécutions d’ennemis directement ordonnées par l’Elysée.



Mais c’est pour tout autre chose que les limiers parisiens ont franchi mardi les contrôles pointilleux du poste de garde. La Brigade criminelle venait interpeller trois nouveaux suspects dans la plus mystérieuse affaire criminelle de ces derniers mois : le projet d’assassinat d’une femme d’affaires de Créteil spécialisée dans le coaching d’entreprise, l’hypnose et la psychothérapie.

Un projet déjoué le 24 juillet dernier grâce à l’interpellation au pied de l’immeuble de la victime, dans une voiture volée, de deux premiers militaires de la DGSE, armés d’un pistolet 9 mm, de couteaux et visiblement prêts à passer à l’acte. Trois autres hommes avaient été interpellés dans les jours suivant, dont un ancien de la DGSI, le renseignement intérieur français, et un réserviste de la DGSE. Avec désormais six suspects, c’est un véritable groupe criminel constitué par des militaires qui est en train d’être démantelé.

Après quatre jours de garde à vue, un seul des trois soldats interpellé mardi a été déféré et mis en en examen cet après-midi, par la juge chargée du dossier. Les autres ont libérés sans poursuite. La liste des chefs d’inculpations est longue et identique à celle des autres mis en examen selon une source judiciaire : complicité de tentative de meurtre, en bande organisée, association de malfaiteur en vue de la commission de ce crime, association de malfaiteurs en vue de délits punis de 10 ans, acquisition-détention d’armes, munitions éléments d’armes, et recel en bande en bande organisée de vol. Le jeune homme de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire.

Plus d’informations à venir sur RTL.fr...