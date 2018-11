Tariq Ramadan obtient sa mise en liberté sous conditions

et AFP

publié le 15/11/2018 à 19:55

Après avoir demandé quatre fois sa remise en liberté sans succès, Tariq Ramadan a obtenu gain de cause jeudi 15 novembre. La cour d'appel de Paris a ordonné sa mise en liberté sous conditions.



L'islamologue doit verser une caution de 300.000 euros, et remettre son passeport suisse avec interdiction de quitter le territoire français comme d'entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Il devra également pointer une fois par semaine au commissariat, a précisé son avocat Emmanuel Marsigny.

Selon nos informations, son défenseur compte déposer le chèque de caution certifié dès vendredi 16 novembre afin d'obtenir sa sortie de prison le plus rapidement possible. Tariq Ramadan devrait ensuite être domicilié en Ile-de-France.



L'islamologue est incarcéré depuis sa mise en examen le 2 février pour "viols", à la suite des plaintes de deux femmes déposées à l'automne 2017. Après un an de dénégations, Tariq Ramadan a finalement reconnu le 22 octobre avoir eu un rapport sexuel avec ces deux femmes mais il a affirmé aux juges d'instruction que ces relations étaient "consenties".



Jeudi 15 novembre, l'islamologue a clamé son innocence devant la cour d'appel de Paris lors de sa première apparition publique depuis son incarcération. "Je voudrais que vous décidiez en votre âme en conscience, non pas parce que je m'appelle Tariq Ramadan et qu'on m'a diabolisé dans ce pays", a notamment déclaré l'islamologue.