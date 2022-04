Tariq Ramadan : des expertises psychiatriques accablent le prédicateur musulman

Les experts psychiatres livrent des conclusions accablantes dans le cadre de l'enquête sur Tariq Ramadan. Mis en examen pour le viol de cinq femmes, le prédicateur musulman, qui conteste toute contrainte, voit sa ligne de défense fragilisée par l'avis des professionnels de santé versé récemment au dossier.

En effet, trois experts psychiatres ont de nouveau examiné, en janvier dernier, les femmes qui accusent Tariq Ramadan de viol. Pour chacune d'elles, les conclusions que RTL a pu consulter sont identiques. Les plaignantes étaient sous emprise et n'exerçaient pas leur libre arbitre lors des jeux sexuels violents imposés par le prédicateur musulman.

Pour l'une d'elles, l'expertise décrit la vénération ressentie pour Tariq Ramadan, dont les conférences religieuses attiraient alors des centaines, voire des milliers de spectateurs, puis l'espoir passionnel d'une relation romantique après un premier échange de messages et enfin le rendez-vous physique, avec des humiliations et une sodomie forcée, décrites par la plaignante.

Le parquet de Paris a désormais trois mois pour recueillir les observations des uns et des autres et décider s'il requiert un procès pour viol. La défense de Tariq Ramadan, contactée par RTL, réclame de nouvelles contre-expertises et dénonce un dossier truffé de mensonges.