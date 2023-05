Tariq Ramadan, accusé de viol en Suisse, acquitté

L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été acquitté ce mercredi 24 mai par le tribunal correctionnel de Genève. Il était jugé pour viol. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de preuve contre l'accusé. Trois ans de prison dont la moitié ferme avaient été requis la semaine dernière par le procureur. À l'énoncé du verdict, la partie plaignante a immédiatement annoncé faire appel.

Son procès, très attendu, a mis au jour deux versions opposées des faits. Tariq Ramadan, figure charismatique et contestée de l'islam européen, nie de son côté tout acte sexuel et se dit victime d'un "piège". Convertie à l'islam, la plaignante, "Brigitte", qui a choisi ce pseudonyme pour se protéger des menaces, assure en revanche que l'islamologue l'a soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes dans la chambre de l'hôtel genevois où il séjournait, la nuit du 28 octobre 2008.

"Brigitte", aujourd'hui âgée de 57 ans, a porté plainte dix ans après les faits, en 2018, encouragée, a-t-elle expliqué, par le fait que d'autres femmes aient fait de même contre Tariq Ramadan en France. L'islamologue est en effet soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes en France. Le parquet de Paris a requis en juillet son renvoi devant une cour d'assises et il appartient aux juges d'instruction d'ordonner un procès ou pas. Le dossier français lui a valu plus de neuf mois de détention provisoire en 2018.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info