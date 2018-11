L'islamologue et théologien Tariq Ramadan

publié le 16/11/2018

Incarcéré depuis sa mise en examen le 2 février pour des viols qu'il conteste, l'islamologue suisse Tariq Ramadan a quitté la prison de Fresnes (Essonne) vendredi 16 novembre. Il doit désormais se soumettre à un contrôle judiciaire strict pendant que l'enquête se poursuit.



Le théologien musulman est sorti vers 17 heures de l'établissement où il était détenu, a indiqué une source pénitentiaire. Un convoi de plusieurs voitures aux vitres teintées a quitté à cette heure-là la prison, a constaté une journaliste. La chambre de l'instruction avait décidé cette libération la veille, jeudi 15 novembre, alors que sa quatrième demande de remise en liberté avait initialement été rejetée par le juge des libertés et de la détention.

En vertu de cette décision, Tariq Ramadan a dû verser une caution préalable de 300.000 euros et remettre son passeport suisse. Il a également l'interdiction de quitter le territoire ou d'entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Après près de dix mois de détention, il devra résider en région parisienne et pointer une fois par semaine au commissariat.

Son avocat a également déposé fin octobre une nouvelle demande de retrait de ses mises en examen pour le viol présumé de deux femmes, Henda Ayari et celle que les médias surnomment "Christelle". Leurs plaintes successives avaient lancé l'affaire à l'automne 2017. Toutes deux affirment avoir subi un rapport sexuel d'une extrême violence, en 2012 à Paris pour la première et en 2009 à Lyon pour l'autre.