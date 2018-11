publié le 16/11/2018 à 08:44

Après sa 4e demande de remise en liberté en dix mois, Tariq Ramadan devrait bientôt être libre, sans doute dés vendredi. Selon son avocat, c'est la récente publication de SMS qui a cette fois changé la donne.





"Je suis satisfait de cette décision de la cour d'appel. Décision qui intervient quelques jours après la révélation d'un certain nombre de messages envoyés par les plaignantes à Tariq Ramadan. Ils démontrent de manière indiscutable que les accusations qu'elles portent contre lui depuis un an sont totalement mensongères" a déclaré l'avocat de Tariq Ramadan, Maître Emmanuel Marsigny au micro d'RTL.

L'islamologue reste mis en examen pour viols. Il sera soumis à un contrôle judiciaire strict (interdiction notamment de quitter le territoire français). Sa remise en liberté est par ailleurs soumise à une caution de 300.000 euros.

À écouter également dans ce journal

- J-1 avant la mobilisation des gilets jaunes. Pour l'instant, seule une centaine de manifestations ont officiellement été déclarées en préfecture, mais il devrait y en avoir bien plus. 1.500 d'après les chiffres que s'est procuré RTL.





- Aux Etats-Unis, le bilan des incendies qui ravagent le nord de la Californie depuis plus d'une semaine s'est encore alourdi cette nuit. Les autorités parlent désormais de 63 morts et plus de 600 personnes portées disparues.



- Les dirigeants du PSG étaient reçus hier soir au ministère des Sports suite à l'affaire du fichage ethnique. Jean-Claude Blanc, le Directeur général délégué a assuré que si ces fichiers avaient bien existé, il n'y avait toutefois pas eu de cas avéré de discrimination. Il a promis une série de mesures pour "renforcer les pratiques éthiques".



- C'est le grand évènement musical de cette fin d'année, le nouvel album de Michel Polnareff. Ce premier album depuis 28 ans "ENFIN", sortira le 30 novembre prochain.