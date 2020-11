Strasbourg : un tram visé par des projectiles au lendemain de l'agression d'un chauffeur

Crédit : Markus Lange / Robert Harding Premium / robertharding via AFP

et AFP

publié le 27/11/2020 à 13:24

Au lendemain d'une agression contre un chauffeur de bus, des projectiles ont été tirés contre un tramway à Strasbourg. Les faits, survenus dans la soirée du jeudi 27 octobre, n'ont pas fait de blessé, a indiqué le syndicat CGT de la compagnie de transports strasbourgeoise CTS.

Dans un publication diffusée sur Facebook, le syndicat montre des photos de deux vitres de ce tramway entièrement fissurées "suite à des tirs de projectiles sur une rame". Ces projectiles ne sont pas identifiés.

L'incident s'est produit aux alentours de 20h45 au sud de Strasbourg et "la conductrice de la rame a constaté des impacts sur deux vitres", ont rapporté les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA). La ligne B a été en partie interrompue tout le reste de la soirée "en raison d'une déviation de sécurité", avait prévenu la CTS.

En plein après-midi du mercredi 25 novembre, un chauffeur de bus à Strasbourg avait été mis en joue, au niveau d'un arrêt, par le conducteur d'un scooter. L'individu avait ensuite tiré, fissurant entièrement une vitre du bus qui transportait des passagers, sans faire de blessé.

Selon les DNA, une enquête est en cours afin d'identifier les fuyards et de déterminer le type d'arme. La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian avait condamné "avec la plus grande fermeté l'agression violente d'un chauffeur de bus". L'élue avait également assuré être mobilisée "avec la CTS, les policiers municipaux, les opérateurs de supervision vidéo et en coopération avec l'État pour assurer la protection des chauffeurs".