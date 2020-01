Strasbourg : enquête ouverte sur un clip de rap montrant des violences urbaines

et AFP

publié le 13/01/2020 à 19:22

Le clip Fuck le 17 qui totalise 22.000 vues sur YouTube fait l'objet d'une enquête, confiée à la sûreté départementale du Bas-Rhin. Une source policière a indiqué à l'AFP que l'affaire était "en cours pour savoir dans quelles conditions ce clip a été réalisé".

Dans ce clip tourné à Strasbourg, le rappeur 911 rap entre autres des paroles telles que "remplis le bidon d'essence, t'inquiète ce soir on fait l'affaire" ou encore "retire ta caisse parce que ce soir on crame j'sais pas laquelle". Des paroles imagées par des voitures en feu, des jets de pétards et d'un homme tirant des coups de feu en l'air.

La vidéo a été publiée le 8 janvier sur YouTube et était accompagnée de la légende suivante : "Quel quartier français était le plus chaud cette année ?". Ce clip intervient dans un contexte délicat puisque la ville de Strasbourg a connu un passage à la nouvelle année assez mouvementé. Selon le maire Roland Ries, environ 220 voitures ont été incendiées dans de nombreux quartiers et il y aurait eu une quarantaine d'interpellations.

Selon la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP), la capitale alsacienne est confrontée à une recrudescence des violences urbaines depuis Halloween. Le maire de la ville Roland Ries a souhaité des mesures judiciaires rapides et dissuasives, tandis que la candidate RN à la mairie a de son côté demandé l'interdiction du clip. Hombeline du Parc a déclaré dans un communiqué : "Il n'est plus admissible d'accepter les clips de rap en ode à la violence anti-policiers, anti-pompiers et glorifiant les émeutes urbaines"

"L'infraction retenue à ce stade est provocation non-suivie d'effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique", ces faits sont passibles de cinq an de prison et 45.000 euros d'amende, selon le parquet de Strasbourg.