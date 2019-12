Strasbourg : interpellé pour avoir exhibé son sexe au marché de Noël

publié le 23/12/2019 à 22:53

Samedi 21 décembre, un touriste américain de 66 ans a été arrêté par la police nationale du Bas-Rhin alors qu'il déambulait le sexe à l'air entre les cabanes en bois du marché de Noël, sous les regards ahuris de la foule.

Son interpellation a été rendue possible grâce a des badauds qui ont filmé la scène avec leurs téléphones. "La vidéo amateur nous a été envoyée directement", a précisé la police au site Actu Strasbourg. Le touriste exhibitionniste a été placé en garde à vue. Il a reçu la visite d'un psychiatre qui l'a déclaré "accessible à une sanction pénale".

Le sexagénaire américain devrait comparaître prochainement devant le tribunal correctionnel. Les sanctions pour exhibition sexuelle dans un lieu accessible aux regards du public peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.