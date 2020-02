Charente : trois adolescents sauvent des retraités de leur maison en flammes

publié le 25/02/2020 à 20:11

Trois adolescents n'ont écouté que leur courage dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 février au moment de se jeter dans une maison en flammes afin d'en extraire les habitants. Les événements se sont déroulés vers 2 heures, en pleine nuit, quand le feu a pris dans la grange d'une maison de Villegats, en Charente.

À proximité, des adolescents célébraient un anniversaire dans la salle des fêtes, rapporte Sud-Ouest, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'une maison s'embrasait. Trois d'entre eux ont alors pris leur courage à deux mains et sont entrés dans l'habitation en flammes, et en ont sorti les deux retraités paralysés qui y vivaient.

"Ça se serait plus mal passé s’ils n’avaient pas été là", assure le maire Fabrice Geoffroy à La Charente libre. Nicole et Pierrot, les deux octogénaires, sont sains et saufs. Les trois adolescents n'ont quant à eux pas été intoxiqués, ni brûlés. L'incendie a ensuite été maîtrisé par les 22 pompiers arrivés sur place depuis plusieurs casernes des alentours.