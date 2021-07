Soupçons de conflits d'intérêt : Dupond-Moretti se dit "serein et déterminé"

Éric Dupond-Moretti est arrivé ce 16 juillet dans la matinée à la Cour de Justice de la République pour y être interrogé par des magistrats. Le ministre de la Justice doit s'expliquer sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction actuelle pour régler ses comptes avec d'autres magistrats.

À son arrivée devant la Cour de Justice de la République, le Garde des Sceaux s'est dit "serein et particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous". Son interrogatoire peut durer plusieurs heures, voire toute la journée. Et dans cette affaire, le ministre de la Justice peut même être mis en examen, ce qui serait une première pour un Garde des Sceaux en exercice.

Au micro de RTL, Nicolas Dupont-Aignant, le président de Debout la France assure qu'Éric Dupond-Moretti devrait se retirer "le temps de se défendre. Les institutions de la République méritent un peu d'équilibre", affirme-t-il.