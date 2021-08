Simone Weber : la dernière confession de "la diabolique de Nancy"

Le 1er juillet 1985, Patricia Hettier se rend au commissariat de Nancy pour signaler la disparition de son père Bernard Hettier, 54 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 22 juin et ne s'est pas rendu à son travail le 24 juin. Elle s'inquiète d'autant plus qu'il devait partir en vacances ce 1er juillet et s'en faisait une joie. La voiture de cet employé d'usine est également introuvable. Une annonce pour disparition inquiétante parait le 7 juillet dans les pages de l'Est Républicain.

Les policiers retracent les dernières heures de Bernard Hettier. Le 22 juin, il quitte son travail à 5h00 du matin, une femme l'attend devant son domicile. Il s'agit de Simone Weber, une ancienne maîtresse dont il a le plus grand mal à se débarrasser. Elle lui fait peur. Il trouve refuge chez des amis mais à son retour elle est toujours là. Bernard Hettier confie à un couple de voisins qu'il va se faire engueuler.

Le 2 juillet, le chef du personnel reçoit un arrêt de travail de Bernard Hettier qui court du 30 juin au 7 juillet. L'enquête démontre que le patient reçu est tout le contrat du physique de Bernard Hettier. Il s'agit en fait de l'un des deux gendres de Simone Weber. Les policiers vont la mettre sur écoute. Ils vont avoir la conviction qu'avant de disparaître Simone Weber a bien reçu chez elle Bernard Hettier pour un ultime rendez-vous.

Nos invités

Simone Weber

Me Emmanuel Pierrat, avocat et auteur du livre « Pièces à conviction, 35 affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique » aux éditions La Martinière

Me Alain Berh, avocat de Simone Weber

Me Gerard Welzer, avocat de la famille de Bernard Hettier