Mort de Nora Quoirin : accident ou meurtre ?

Le 3 août 2019, la famille Quoirin arrive à Seremban, une ville de Malaisie pour deux semaines de vacances. Ils logent dans une réserve naturelle, à l'entrée de la jungle, au pieds de collines et montagnes. Le complexe s'appelle le Dunsun. Sept bungalows qui accueillent toute l'année une vingtaine de personnes. L'endroit et sûr, aucun accident n'a été signalé. La famille se rend dans son bungalow et se couche. Les enfants dans une chambre, les parents dans l'autre.

Le lendemain matin, à 8 heures, les parents découvrent que Nora, 15 ans, n'est plus dans son lit. La fenêtre est ouverte alors qu'elle était parfaitement fermée la veille. Ils ont un mauvais pressentiment. Nora souffre d'un handicap mental, une malformation mentale congénitale. Son expression orale est limitée et elle a parfois du mal à garder son équilibre. Elle n'aurait jamais pu partir d'elle-même, selon ses parents. Ils donnent l'alerte. Avec le personnel du complexe hôtelier, ils fouillent les bungalows, arpentent la nature environnante... Mais aucune trace de Nora.

Des moyens importants sont mis en place pour retrouver Nora dans la jungle malaisienne. Des appels enregistrés par la mère de Nora sont même diffusés par haut parleur dans la forêt. Le 13 août 2019, le chef-adjoint de la police malaisienne annonce qu'un corps a été retrouvé à 2,5 kilomètres du complexe hôtelier, au fond d'un ravin. Un lieu que les secouristes et les enquêteurs avaient sillonné. Il s'agit bien de Nora Quoirin.

Nos invités

Me Charles Morel, avocat de la famille Quoirin

Sébastien Quoirin, père de Nora Quoirin

