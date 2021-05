Le tueur de la plage de Long Island

publié le 20/05/2021 à 21:12

Le 1er mai 2010, aux alentours de 2h00 du matin, Shannan Gilbert a rendez-vous avec un certain Joseph Brewer, 46 ans. Pour gagner sa vie, elle est escort girl et propose ses services via les pages du site Craiglist. Elle demande à son chauffeur de l'attendre devant. Trois heures plus tard, il voit la femme ressortir complétement paniquée. Elle part en courant dans la nuit, tambourine à plusieurs maisons et appelle la police à deux reprises.

Quand la police de Long Island arrive sur place, plus aucune trace de Shannan GIlbert. Joseph Brewer indique ignorer ce qu'il s'est passé. Peut-être a-t-elle absorbée un produit stupéfiant ? Plusieurs mois plus tard, les policiers vont réalisé qu'elle a passé un appel de 23 minutes au 911. On l'entend appeler à l'aide et répéter : "Ils veulent me tuer". Les recherches pour la retrouver ne donnent rien et restera au point mort pendant 7 mois.

Le 11 décembre 2010, un inspecteur du Comté de Suffolk, se livre à un exercice d'entraînement avec un chien renifleur à Ocean Parkway, la route qui borde l'île. Le chien marque subitement l'arrêt et se met à fouiller dans le sable. Un cadavre apparaît enveloppé dans un sac de jute. En deux jours, dans ce périmètre, trois autres squelettes démembrés sont exhumés. Il s'agit de femmes, plutôt jeunes et travaillant toutes occasionnellement comme escort girls sur le site Craiglist. La plage de Long Island ne va pas tarder à livrer d'autres cadavres.

Nos invités

Stéphane Berthomet, ancien capitaine de police. Journaliste et animateur du podcast d'enquête "l'ombre du doute" et récemment du podcast franco-Québécois "French connection : Marseille - Montréal - New-York".

Emily Tibbatts, créatrice du site "tueursenserie.org" et auteure du livre "Tueurs en série : 41 portraits de serial killers"

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.