Séquestrée pendant 3 ans par sa mère et sa sœur, elle raconte comment elle a réussi à s'échapper

Elle a vécu un véritable calvaire pendant plus de trois ans. Séquestrée par sa mère et sa sœur dans la maison familiale en Charente-Maritime, Gaëlle était finalement parvenue à s'enfuir en août dernier, trouvant refuge chez une voisine. Cette jeune femme de 25 ans tente depuis de se reconstruire avec toutes les difficultés psychologiques liées au traumatisme vécu.

Témoignant pour la première fois, Gaëlle parle vite et raconte précisément son évasion du 24 août dernier : "J'ai crié par la fenêtre en appelant la police et comme les policiers n'arrivaient pas, je suis donc descendue en bas de la maison pour passer par la fenêtre du bas. J'ai essayé de passer par le garage, ma mère ne me laissait pas sortir donc je suis passé par la fenêtre. J'ai couru et été à la maison d'une voisine".

Gaëlle a ensuite passé trois semaines à l'hôpital et est sortie contre l'avis des médecins. Son errance débute alors et les services sociaux lui proposent bien des solutions, en foyer notamment, mais la jeune femme refuse : "Je n'avais pas envie. Les repas étaient pris en commun mais on m'a pas dit qu'on fermait le soir et j'ai refusé. On peut pas passer (son temps, ndlr) à renfermer dans un lieu une personne qui a été séquestrée".

Une bonne âme retraitée lui vient en aide

Gaëlle se retrouve quasiment à la rue et croise la route de Marie-Béatrice Vergnaud, une retraitée : "Elle est arrivée et j'ai expliqué ma situation comme quoi je ne voulais pas aller en foyer et elle m'a proposé de payer l'hôtel et de me donner un peu d'argent pour manger".

Marie-Béatrice Vergnaud s'est sentie obligée d'aider la jeune femme en apprenant son histoire : "Elle n'a pas de famille et pas d'amis. Après tout ce qu'elle a subi, ce n'est pas possible, il fallait l'aider".

Grâce à elle, Gaëlle est en contact avec une élue de la commune de Saintes, mobilisée pour tenter de trouver une solution qu'elle serait susceptible d'accepter après le calvaire subi pendant sa séquestration, qu'elle n'a pas souhaité évoquer à notre micro. Sa mère et sa sœur ont été mises en examen pour séquestration à caractère criminel et placées en détention.