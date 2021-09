Antibes : un homme condamné à 8 ans de prison pour avoir séquestré une famille

Le tribunal judiciaire de Grasse a condamné un trentenaire à 8 ans de prison, le 27 septembre dernier. Il a été reconnu coupable d'agression et de séquestration d'une famille à Antibes.

Les faits se sont produits le 18 novembre 2019. Deux hommes gantés et cagoulés ont alors pénétré au domicile des victimes vers 17h30. La mère de famille est agressée, comme le rapporte Nice-Matin. Les malfrats ont pénétré dans la maison en passant par la chambre du fils. Le mari et leurs deux enfants, alors de 12 et 15 ans sont aussi victimes de violences dès leur arrivée à leur domicile. Le père est même aspergé de gaz lacrymogène.

Les deux malfaiteurs attachent ensuite les membres de la famille deux par deux avec des colliers de serrage, avant de dérober des montres de luxe, de l'argent liquide et des bijoux de famille. Les forces de l'ordre ont pu remonter la piste du principal agresseur grâce à deux receleurs. Lors de l'audience, le prévenu a nié les faits, et déclaré "avec un cynisme assumé : comprendre l'épreuve pénible des victimes lors d'une telle agression", relate Nice-Matin. Il a été condamné à 8 ans de prison. Les deux receleurs ont écopé de peines de 12 à 18 mois de prison.