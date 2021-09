Perpignan : un homme soupçonné d'avoir séquestré sa compagne dans une voiture

À Perpignan, une jeune femme a été retrouvée inanimée dans une voiture, mercredi 15 septembre, au soir. Elle est encore entre la vie et la mort. Les enquêteurs soupçonnent son compagnon de l'y avoir enfermée. Ce dernier a indiqué à la police que sa compagne ne supportait plus leur appartement et que pour lui mettre la pression pour en changer, elle avait décidé de le suivre partout et de l'attendre dans la voiture. Des explications que les policiers ne peuvent pas croire.

Dans un premier temps, l'homme avait également affirmé que sa compagne était d'une jalousie maladive et qu'elle voulait le surveiller. Mais, pour les enquêteurs, tout cela est surréaliste. Ils l'ont alors placé en garde à vue pour séquestration et tentative de meurtre.

Leur appartement a été perquisitionné et la voiture est actuellement passée au peigne fin. Les soupçons sont aussi motivés par le fait que la famille de la victime avait signalé qu'elle était en danger.

Mercredi, la jeune femme est restée toute la journée en plein soleil. Elle n'a pas tenté d'ouvrir les portières ou les vitres. Peut-être n'a-t-elle pas pu. Pas d'appel au secours non plus. Les policiers espèrent pouvoir recueillir son témoignage, mais pour l'heure, elle est dans le coma. Et son pronostic vital est engagé.