Lorient-Rennes : un jardinier tué par la chute d'une rampe de lumières

publié le 20/12/2020 à 21:00

C'est un accident rarissime qui s'est produit ce dimanche 20 décembre peu après 19h au stade du Moustoir, à Lorient. Alors que le match entre le FC Lorient et Rennes pour le compte de la 16e journée de ligue 1 était terminé (0-3), une rampe de lumières s'est effondrée sur un jardinier qui s'occupait de la pelouse. Malgré son transport à l'hôpital du Scorff, l'homme n'a pas survécu à ses blessures.

Selon un journaliste de Canal + présent sur place, "Une rampe de lumière qui sert à la lumino-thérapie est tombée sur le jardinier. Les pompiers et les réanimateurs du SAMU sont arrivés et ont prodigué des massages cardiaques sur l'homme". Ce matériel est utilisé pour entretenir la pelouse après les matchs. Selon Ouest-France, l'homme était un jardinier bénévole, âgé de 38 ans, et père de trois enfants.

Les joueurs des deux clubs étaient rentrés au vestiaire, ou en décrassage pour les remplaçants, sur la pelouse lorsque l'accident est survenu. Le FC Lorient n'a pas encore communiqué.

