"Ça n'arrive pas tous les jours." Un haut fonctionnaire de police peine à cacher sa surprise en racontant la découverte d'une arme de guerre à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) auprès du Point. Des agents, alertés par un habitant, ont saisi mercredi 31 octobre un lance-roquettes antichar de type RPG 18, matériel militaire de gros calibre, dans les parties communes de l'immeuble situées en sous-sol.



L'hebdomadaire précise que l'engin militaire était dépourvu de munitions "mais en parfait état de fonctionnement". Saisie, l'arme va faire l'objet d'une enquête pour tenter de remonter la trace de son possesseur.

La découverte a surpris habitants et même forces de l'ordre dans cette cité du Londeau de Noisy-le-Sec, "loin d'être la cité la plus difficile du secteur", des mots du haut-fonctionnaire qui s'exprime auprès du Point. "On sait depuis des années que des armes de guerre circulent dans les cités, mais des lance-roquettes, ça reste rarissime", confie un autre fonctionnaire à l'hebdomadaire.