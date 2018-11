publié le 01/11/2018 à 10:43

Six mois de prison ferme. Deux hommes de 24 et 30 ans ont été condamnés à six mois de prison ferme et à 500 euros d'amende mercredi 31 octobre par le tribunal correctionnel d'Évreux.



Ces derniers étaient jugés pour avoir frappé une prostituée, selon les informations de France Bleu Normandie. Les faits, qui se sont déroulés dans la forêt entre Saint-Pierre-Lès-Elbeuf et Tostes dans l'Eure, remontent au 17 octobre dernier. Après avoir abordé une prostituée, ces derniers lui volent son sac à main. En tentant de récupérer ses affaires, cette dernière a alors été rouée de coups par les deux individus.

Originaire des Andelys, un village située à une trentaine de kilomètres du lieu de l'agression, ils ont été condamnés pour vol aggravé, rébellion lors de l'interpellation et recours à la prostitution, précise le média local.