Seine-Saint-Denis : un enfant kidnappé retrouvé en Belgique

Le garçon avait été enlevé sous les yeux de sa grand-mère. Le samedi 31 juillet, aux alentours de 17h50, trois hommes s'emparent d'un jeune garçon de 5 ans après avoir bousculé sa grand-mère qui se trouvait à ses côtés à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Les individus ont pris la fuite à bord d'un break rouge, en direction de l'Allemagne.

Une enquête est alors ouverte et le SDPJ 93 (Service départemental de police judiciaire) s'en saisit, racontent nos confrères du Parisien. Les policiers privilégient la piste de la mère, une femme qui réside en Ukraine. Par peur que les ravisseurs ne s'en aillent trop loin avec l'enfant, les enquêteurs avertissent les autorités belges. Ces dernières sont parvenues à intercepter le véhicule en fuite le soir même, vers 21 heures dans la région de Namur.

Le garçon a été retrouvé sain et sauf dans la voiture. Sa maman et l'un des trois ravisseurs étaient également à bord, les deux autres hommes qui ont participé au kidnapping sont toujours recherchés. "Une information judiciaire a été ouverte et deux mandats d’arrêts européens ont été émis contre les deux personnes qui ont été interpellées", a confié une source judiciaire au Parisien. L'enfant a retrouvé son père, la mère a été placée en garde à vue.