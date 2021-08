Ukraine : un militant bélarusse retrouvé pendu, une enquête ouverte

Le directeur d'une ONG aidant des opposants au régime bélarusse, Vitali Chychov, a été retrouvé pendu ce mardi 3 août en Ukraine, selon la police ukrainienne qui a ouvert une enquête pour "meurtre". L'organisation du militant a dénoncé "un assassinat orchestré" par Minsk.

L'une des pistes examinées est celle d'un "meurtre camouflé en suicide", selon la police. L'organisation du militant, "Maison bélarusse en Ukraine" (BDU), a dénoncé de son côté sur Telegram une opération des autorités bélarusses visant à "liquider" une personne "dangereuse pour le régime" du président Alexandre Loukachenko.



"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une opération planifiée des tchékistes", terme désignant les forces de sécurité, a affirmé sur Telegram cette ONG dont la mission est de venir en aide aux Bélarusses s'exilant en Ukraine pour échapper à la répression dans leur pays, qui depuis un an a vu des milliers de personnes incarcérées. "Vitali était surveillé et la police (ukrainienne) en avait été notifiée. Nous avions été avertis à plusieurs reprises à la fois par des sources locales et par des personnes au Bélarus de (la possibilité de) toutes sortes de provocations allant jusqu'à l'enlèvement et à la liquidation", selon la BDU.

Le militant de 26 ans était sorti faire un jogging à Kiev ce lundi matin mais n'est jamais revenu. Il s'était enfui à Kiev à l'automne de 2020, face à la virulence croissante de la répression du gigantesque mouvement de contestation contre la réélection d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Depuis, le jeune homme s'occupait d'aider ses compatriotes exilés en Ukraine pour les mêmes raisons que lui, a indiqué Alena Talstaïa, responsable de l'ONG bélarusse Razam.

Une forte répression ukrainienne

Vitali Chychov participait aussi à l'organisation des protestations contre le régime d' Alexandre Loukachenko à Kiev, selon la BDU. De nombreux bélarusses ont fui leur pays, souvent pour l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie, sur fond de répression féroce de toute contestation dans cette ex-république soviétique nichée entre la Russie et l'UE.

Le président ukrainien a aussi été accusé d'avoir créé des "escadrons de la mort" au début de son règne pour se débarrasser de ses opposants. En 2019, un ancien membre d'un commando bélarusse avait affirmé au média allemand Deutsche Welle avoir participé à l'exécution sommaire de trois opposants en 1999.

Autre affaire retentissante, le procès qui s’ouvre ce mercredi 4 août de l’une des trois grandes figures de la contestation au Bélarus de 2020, Maria Kolesnikova, poursuivie pour "complot visant à s'emparer du pouvoir". Selon cette dernière, les forces de sécurité bélarusses l'ont enlevée en septembre dernier pour l'exiler en Ukraine. Mais comme elle a résisté, elle a finalement été arrêtée, incarcérée et inculpée.