Seine-Saint-Denis : quatre suspects mis en examen après un meurtre

et AFP

publié le 07/01/2021 à 23:31

Ils auraient participé à une expédition punitive dimanche 3 janvier. Quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans la mort violente d'un jeune homme à Saint-Ouen ont été mises en examen pour meurtre en bande organisée, a annoncé jeudi 7 janvier le parquet de Bobigny.

Au terme de quatre jours de garde à vue, les quatre suspects, âgés de 22 à 28 ans, ont été déférés "devant le juge d'instruction et mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée", a-t-il ajouté. L'un d'eux a été placé en détention provisoire, a ajouté cette source. L'incarcération a également été requise pour les trois autres, mais est toujours en cours d'étude par le juge des libertés et de la détention.

Trois d'entre eux sont déjà connus de la justice, condamnés pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Dimanche, vers 22 heures, ils se seraient rendus à la cité Cordon, connue pour être un haut lieu du trafic de drogue à Saint-Ouen. C'est là qu'un groupe d'une quinzaine de personnes s'en était pris à plusieurs personnes à proximité d'un point de deal, ciblant en particulier la victime, un jeune homme de 26 ans, avait relaté une source policière.

La victime est décédée après avoir reçu des coups de couteau et de batte de base-ball, selon une source proche de l'enquête. La scène avait été filmée par des caméras de surveillance, permettant ainsi aux forces de l'ordre d'interpeller rapidement plusieurs auteurs présumés.