publié le 08/07/2020 à 11:03

La Préfecture de police lance un appel à témoins après l'enlèvement de deux enfants à Drancy (Seine-Saint-Denis) ce mardi 7 juillet à 5h15. Abdelwahab, 5 ans, et sa sœur Saloua, 7 ans, ainsi que leur père, suspecté d'être l'auteur des faits, sont recherchés.

Selon la Préfecture de police, le père de famille est entré, portant un casque et des vêtements noirs, dans le domicile de son ex-belle-mère. Il s'est emparé "violemment" de ses deux enfants sur lesquels il n'a plus l'autorité parentale. Lors de leur enlèvement, les deux enfants étaient en culotte et pieds nus. Il est ensuite parti à pied avant de monter dans un SUV blanc.

"Individu susceptible d'être dangereux, ne pas intervenir", prévient la Préfecture de police. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler en journée le 01.40.60.29.36 ou le 01.41.60.30.01, ou le 17 le reste du temps.

#AppelàTémoins | La @prefpolice sollicite votre concours dans le cadre de l'enlèvement de 2 enfants.

Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de les localiser peut contacter :

🔵En journée (09h-19h) : 0141602936 ou 0141603001

🔵17 Police Secours pic.twitter.com/uVu4eWUA64 — Préfecture de Police (@prefpolice) July 7, 2020