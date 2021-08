Deux personnes qui refusaient de se faire contrôler à bord de leur véhicule dans la nuit de ce lundi 16 août ont été blessées par balles par deux policiers à Stains en Seine-Saint-Denis. Les deux agents ont eux mêmes été blessés. L'Inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête pour "refus d'obtempérer" et "tentative d'homicidesur personne dépositaire de l'autorité publique", a indiqué le parquet de Bobigny, contacté par l'AFP. La police judiciaire de la Seine-Saint-Denis a été conjointement saisie.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce lundi. Vers 01h30, un équipage de la brigade anti-criminalité a tenté de contrôler un véhicule occupé par un homme et une passagère, boulevard Maxime Gorki à Stains, comme le rapporte une source de l'AFP. La voiture s'immobilise d'abord près des forces de l'ordre, puis fait marche arrière pour essayer de se soustraire au contrôle. L'un des fonctionnaires tente alors d'entrer dans le véhicule pour le stopper, mais celui-ci repart alors en avant, selon cette source.

Selon une vidéo amateur, diffusée et largement partagée sur les réseaux sociaux, les deux agents font à ce moment là usage de leur arme de service à plusieurs reprises sur la voiture. "Le conducteur et le passager ont été transportés à l'hôpital avec un pronostic vital engagé", a déclaré Laëtitia Vallar, porte-parole de la préfecture de police, dans une vidéo en ligne sur internet. Les deux policiers également blessés au cours de l'opération ont été transportés à l'hôpital, l'un étant blessé à la main et au genou, l'autre à la cheville, selon France info.