publié le 25/06/2019 à 16:15

Oubliée dans un bus scolaire après la cantine, une petite fille de 4 ans se débrouille seule pour sortir et rentrer chez elle. En Seine-Maritime, personne ne s'est aperçu qu'il manquait une élève cachée sous un siège, vendredi 21 juin.

Vers 13h30, les enfants de la commune de Notre-Dame d'Aliermont, sortaient de la cantine de Saint-Jacques d'Aliermont. C'est là qu'ils ont l'habitude de déjeuner. Et chaque jour, le bus scolaire passe les récupérer pour les ramener en classe. De retour, le véhicule repart en direction d'Envermeu à trois kilomètres de là, rapporte le site Actu.fr.

Ni le chauffeur, ni l'accompagnatrice des enfants n'a fait attention, mais une petite fille s'était cachée sous un siège et n'était pas descendue du bus. Seule et enfermée, la fillette décide de passer par la fenêtre, à 1,90 mètres de haut. Une fois sortie, elle est allée toquée à la première porte avant d'être récupérée par les gendarmes et ramenée à l'école. Personne ne s'était inquiété de son absence, la maîtresse du matin était même déjà partie.

Les parents très en colère

"L’accompagnatrice ne comprend pas, elle assure avoir vérifié le car, tout comme le chauffeur", explique le maire de Saint-Jacques-d’Aliermont, Jean-Marie Follain, à nos confrères.

Face au manque d'attention et de responsabilité, les parents de la petite fille sont très en colère. Ils se réservent le droit de déposer plainte. Une réunion avec les agents du syndicat intercommunal à vocation scolaire est prévue ce mardi 25 juin.