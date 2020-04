Seine-Maritime : menacé au pistolet, un maire contraint de fuir nu de chez lui

publié le 15/04/2020 à 23:12

Ce mardi 14 avril, aux alentours de 12h, l'un des administrés de Pascal Houbron, maire de Bihorel (Seine-Maritime) a pénétré dans son domicile. L'homme d'une cinquantaine d'années l'a menacé d'un pistolet et sommé de se déshabiller entièrement.

L'élu a alors fui, complètement nu de chez lui afin d'appeler les secours et de porter plainte, rapporte France Bleu. Cet administré, le maire de Bihorel le connaissait depuis au moins quinze ans : "À l'époque, il s'était présenté pour un projet d'urbanisme qui était l'œuvre de sa vie, et que nous n'avions pas réalisé avec lui à cause d'une forte opposition des citoyens. Depuis, il n'a jamais passé outre cet échec", confie le maire au micro de la radio locale.

Le mis en cause de 57 ans a été placé en garde-à-vue ce mardi 14 avril au commissariat de Rouen. La garde-à-vue a été prolongée ce mercredi 15 avril vers midi. Le pistolet qu'il a utilisé pour menacer le maire a été retrouvé après le dépôt de plainte, sur la voie publique : il s'agit d'une arme factice.