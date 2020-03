Seine-Maritime : ces animaux qui viennent en aide aux personnes en difficulté

publié le 05/03/2020 à 09:15

C'est une manière de redonner le sourire aux personnes en difficulté. Dans la commune de Trouville-Alliquerville, en Seine maritime, Emmanuelle Chalot est spécialisée en zoothérapie. Son activité consiste à se déplacer dans une grande partie de la Normandie avec ses animaux afin de prodiguer des bienfaits aux personnes âgées, handicapées ou déficientes intellectuelles. Tous les jours elle emmène donc ses lapins, cochons d'Inde, poules et son chien pour faire de la médiation animale.

Avec son associée, elle a créé l’association "Anim’et vous" en février 2014 et aujourd’hui, après cinq ans d’existence, elle croule sous les demandes puisque ce sont plus d’une trentaine d’établissements Ehpad mais aussi Instituts médico-éducatifs qu’elles visitent chaque jour.

La journée de travail d'Emmanuelle commence à 8h lorsqu'elle va dans le fond de son jardin chercher les animaux qui vont passer la matinée avec elle, ces "collègues de travail" comme elle les appelle. Une vingtaine d’animaux vit dans sa ferme, ce qui lui permet d'alterner entre ses séances du matin et de l'après-midi.

La voiture de son association "Anim'et vous" est chargée et prête à partir Crédit : Frédéric Veille

Une manière de détendre les enfants

Ce jour-là, Emmanuelle se rend à Fécamp auprès d'enfants déficients intellectuels. Selon elle, qui se qualifie comme "une intervenante de médiation animale", son activité est "un outil de travail relationnel avec les autres". Pendant une heure et demi, Emmanuelle offre à ces enfants une pause bien-être avec ces animaux qui leur permettent de s'apaiser.

Avec les cochons d’Inde, les lapins ou encore la poule, les enfants caressent, brossent et donnent à manger aux animaux. "Les animaux cela nous détend", se réjouit l'un d'eux, et très vite on s'aperçoit du pouvoir des animaux sur les enfants. Pour Emmanuelle, la différence se voit entre les débuts des séances qui sont "agités" et leur déroulement qui sont "tout calmes". Lors de l'arrivée de Gabou, le golden retriever d'Emmanuelle, les enfants applaudissent et sont extasiés devant leur animal préféré.

Pour Catherine, éducatrice dans l'IME de Fécamp, le travail d'Emmanuel est "plus que formidable et nécessaire". "On découvre chez certains des liens forts avec les animaux et on voit qu'ils n'ont pas du tout le même comportement quand ils sont avec eux", ajoute-t-elle.



Emmanuelle de son côté, se satisfait pleinement du travail accompli : "Au bout de trois ans, on voit vraiment les progrès que chacun a pu faire et c'est vraiment bénéfique pour eux". Elle prend rapidement le chemin de sa voiture pour se rendre au Havre, à la rencontre de personnes âgées.

Les enfants jouent avec Gabou, le golden retriever d'Emmanuelle Crédit : Frédéric Veille