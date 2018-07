publié le 27/04/2018 à 18:57

Ces disparitions sont du plus mauvais effet. Quatre armes à feu ont disparu du commissariat du XIIIe arrondissement de Paris. L'IGPN, qui s'est saisie de l'enquête, tente de retrouver trois pistolets Sig Sauer et un pistolet-mitrailleur. Les enquêteurs passent les locaux au peigne fin et épluchent les registres du commissariat.



L'IGPN a été alertée alors que la Direction de l'ordre public et de la circulation venait de mener un inventaire du stock d'armes. Au sein de la police, personne n'explique cette disparition, même si plusieurs hypothèses sont avancées.

Les armes auraient par exemple pu être mises en dotation dans un autre service. Une erreur d'enregistrement est également envisagée. Enfin, en interne, personne n'écarte l'hypothèse, beaucoup plus inquiétante, d'un vol. Le commissariat est pourtant placé sous très haute protection.

À écouter également dans ce journal :

- Grève SNCF : la moitié des TGV et un tiers des Intercités circuleront samedi, au onzième jour de la grève contre la réforme ferroviaire. Le groupe prévoit par ailleurs trois Transiliens sur cinq, deux TER sur cinq et deux trains internationaux sur trois. "Le trafic est nettement amélioré" par rapport aux précédentes journées, a commenté devant la presse Mathias Vicherat, directeur général adjoint du groupe SNCF.



- Emmanuel Macron a annoncé vendredi que "la Fondation pour la mémoire de l'esclavage", annoncée en 2016 par son prédécesseur François Hollande, "serait créée cette année" et serait présidée par l'ex-Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault.



- Royaume-Uni : le prince William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont prénommé leur troisième enfant, né lundi, Louis Arthur Charles, a annoncé vendredi le palais de Kensington.



- Les dirigeants des deux Corées se sont engagés vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule, lors d'un sommet historique dans la Zone démilitarisée.



- Football : l'entraîneur espagnol Unai Emery, en fin de contrat en juin prochain, a officialisé vendredi son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison, après deux années sur le banc de touche du club champion de France.



- Les quatre membres du légendaire groupe pop suédois ABBA se sont retrouvés pour enregistrer deux nouvelles chansons, 35 ans après leur dernier album. "Nous avons tous les quatre pensé que, après 35 ans, ça serait marrant d'unir nos forces et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait", a expliqué dans un communiqué le groupe aux 400 millions d'albums.