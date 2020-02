Seine-Maritime : un gros félin, très rare, attrapé par les gendarmes

publié le 19/02/2020 à 15:11

Un lynx en Seine-Maritime ? Mardi 18 février, la gendarmerie de la Seine-Maritime a publié sur Twitter qu'un lynx avait été signalé à Breauté et Bernières, images à l'appui, et que l'Office Français de la Biodiversité allait enquêter.

Grâce aux informations recueillies, la gendarmerie a ensuite découvert que c'était finalement une espèce de chat domestique qui se serait échappé dans le week-end du domicile de son propriétaire, dans la région de Lillebonne, "apeuré par la tempête". Il est "inoffensif, encore jeune et craintif", ont précisé les gendarmes sur Twitter.

Finalement, l'enquête a progressé et le gros félin a été identifié comme étant un caracat, une race hybride et extrêmement rare entre un caracal et un chat abyssin. Ces chats peuvent atteindre 50 centimètres de hauteur et peser jusqu'à 15 kilos.

#Insolite

Dimanche et lundi un LYNX a été signalé à BREAUTE et BERNIERES

L’Office Français de la Biodiversité va enquêter

A priori il s’agirait d’un lynx d’une espèce non européenne

Ne pas chercher à capturer l'animal mais le signaler

📞1️⃣7️⃣@PoliceNat76 @Prefet76 @Sdis76 pic.twitter.com/ZzNxeYXaUA — Gendarmerie de la Seine-Maritime (@gendarmerie_076) February 18, 2020

Il a réussi à être capturé dans la région par les gendarmes. "Le félin se porte bien, et les gendarmes aussi se portent bien", a précisé la gendarmerie.