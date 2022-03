Crédit : Julien Mattia / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Un drame qui la hantera à jamais. Vendredi, à Nemours en Seine-Saint-Denis, une adolescente de 15 ans a découvert dans l'appartement familial les corps sans vie, meurtrie de plusieurs coups de couteau, de sa mère et de sa sœur.

Selon le procureur de la République de Fontainebleau, l'aîné des deux sœurs a reçu "treize coups de couteau localisés un peu partout sur le corps, notamment à la poitrine et dans le dos". Pour la mère, Arnaud Faugère a indiqué qu'elle avait reçu "six coups de couteau au niveau de la gorge et des poignets, laissant conclure à un suicide".

Il a également précisé que le couteau avait été retrouvé près des deux femmes, dans la chambre où ont été retrouvés les corps. La piste du "drame familial" est privilégiée au vu des éléments recueillis à ce stade, a expliqué Arnaud Faugère. L'enquête ouverte pour "homicide volontaire" a aussi montré que le logement n'avait pas été fracturé et qu'aucune trace de lutte n'avait été relevée à l'intérieur.

Le procureur a avancé que des évènements récents personnels avaient pu conduire la quinquagénaire, fragile psychologiquement, à s'en prendre à sa fille puis à elle-même.