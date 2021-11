Moins de 4h, c'est ce qu'il a fallu à la police pour dresser plus de 600 contraventions ce week-end. Celles-ci ont eu lieu à l'aide d'un radar mobile installé sur la route départementale RD 619 à proximité du rassemblement de tuning à Servon en Seine-et-Marne. La police fait le lien entre ces excès de vitesse et les passionnés de tuning.

Selon les informations du Parisien, les forces de l'ordre ont rédigé 266 PV pour excès de vitesse, samedi entre 17h30 et 19h, et 357 dimanche entre 15h et 17h, pour un total donc de 603 verbalisations sur le weekend. Contacté par le quotidien local, un officier de l’état-major de la DDSP déclare que "d’habitude on constate beaucoup moins d’excès de vitesse à ces heures-là".

Il explique que dès que les participants "sont sortis du parking où se tenait ce rassemblement, certains ont tenté d’accélérer. Samedi, on a enregistré deux dépassements supérieurs à 50 km/h". Le rassemblement de tuning à Servon a réuni du monde, plus de 600 personnes le samedi et un peu moins le dimanche, selon la police.