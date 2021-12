Dans les années 90, une série de massacres surviennent en Suisse, en France et au Canada. Qualifiés de "suicides collectifs", ils sont attribués à une secte : l'Ordre du Temple Solaire. Le gourou de cette secte, Jo Di Mambro, promet à ses adeptes que leur âme peut voyager sur une autre planète, via le suicide : c'est ce qu'il appelle le "transit". Au total, ce sont 74 corps de femmes, hommes et enfants, qui sont retrouvés carbonisés entre 1994 et 1997.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, seize de ces adeptes montent sur le plateau du Vercors, au lieu-dit du "Trou de l'Enfer". Leurs corps calcinés et disposés en étoile sont retrouvés le 23 décembre. Parmi les victimes sont identifiés Édith et Patrick Vuarnet, la femme et le fils de l'ancien champion de ski Jean Vuarnet. Comment se sont-ils retrouvés dans une secte ? Étaient-ils prédisposés à tomber sous emprise ? L'aîné de la famille, Alain Vuarnet, tente de répondre à ces questions dans le dernier épisode des Voix du Crime.

Les recruteurs d'une secte savent très bien qui ils vont chercher Alain Vuarnet

"Je pense que les recruteurs d'une secte savent très bien qui ils vont chercher", alerte Alain Vuarnet au micro de Jean-Alphonse Richard. Selon lui, son frère Patrick, qui est mort à 27 ans, semblait en quête de reconnaissance de la part de son père. Face au médaillé d'or des JO de Squaw Valley de 1966, "si vous n'aviez pas une personnalité très forte, vous pouviez vous faire écraser", témoigne-t-il. L'Ordre du Temple Solaire a sans doute apporté à Patrick ce qu'il espérait.

Édith, elle, était sensible au développement durable et au respect de la planète. "Peut être qu'elle se sentirait très bien dans ce qui se passe à notre époque", imagine son fils Alain Vuarnet. Mais dans les années 1990, ces idées à l'avant-garde de la société la mènent à une conférence donnée par l'homéopathe Luc Jouret, co-fondateur de l'Ordre du Temple Solaire. C'est là qu'elle est recrutée dans la secte. "Ce lavage de cerveau provoque le nettoyage de toutes les valeurs qui sont les nôtres pour vivre en société. Et peu à peu, de manière très discrète, voire même occulte, ils imposent leurs propres valeurs...", se désole Alain Vuarnet.



Le sujet de l'emprise que peuvent avoir ces mouvements sectaires est toujours d'actualité. Récemment, la crise sanitaire profite à de nouveaux gourous qui prospèrent dans les domaines des médecines alternatives, jusqu'à promouvoir parfois certaines théories du complot : la Miviludes, mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a ainsi enregistré un record de signalements ces derniers mois.

