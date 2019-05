publié le 24/05/2019 à 12:05

Un homme de 81 ans atteint de la maladie d'Alzheimer a disparu jeudi 23 mai alors qu'il effectuait une randonnée en Savoie. Il était parti grimper le mont Revard, seul, en VTT. Perdu, cet habitant d'Aix-les-Bains a appelé plusieurs fois son épouse et les secours jusqu'à 20 h, mais n'a plus donné de nouvelles ensuite. Pour l'heure, il n'a toujours pas pu être localisé par les autorités.



Il aurait croisé une femme sur la commune de Grésy-sur-Aix, vers 15 heures pour demander son chemin. Elle lui aurait donné une direction où aller. La police recherche activement cette dame afin qu'elle apporte des renseignements cruciaux aux enquêteurs.



La police nationale a diffusé le portrait du vieil homme et lancé un appel à témoins pour le retrouver. Toute personne susceptible de fournir des informations supplémentaires peut appeler au 04.79.62.84.13.