et AFP

publié le 23/05/2019 à 17:46

Un détenu de la prison de Villeneuve-lès-Maguelone, dans Hérault a profité d'une "pause pipi" pendant son transfert vers le tribunal d'Alès Gard pour s'évader ce jeudi 23 mai sans violence, a appris l'AFP de sources concordantes.



Aux alentours de 10h, ce trentenaire a demandé à sortir du véhicule de l'administration pénitentiaire afin de pouvoir uriner. Lorsque les portes se sont ouvertes, près du village de Saint-Théodorit, à 20 kilomètres au sud d'Alès, le détenu a commencé à courir et est parvenu à s'enfuir dans la campagne, a précisé à l'AFP le chef du groupement de gendarmerie du Gard, le colonel Laurent Haas.

Quelque 120 gendarmes, dont des équipes cynophiles, et un hélicoptère ont été déployés sur place et quadrillent le secteur pour le retrouver. Près du lieu de l'évasion, les forces de l'ordre multiplient les barrages et fouilles de véhicules. Malgré ces mesures, le fuyard n'avait toujours pas été retrouvé en début d'après-midi.

Les autorités ont diffusé un appel à témoin assorti d'une photo montrant un homme au visage rond et juvénile, aux yeux clairs et à la barbe fournie. Cet homme était convoqué au palais de justice d'Alès pour une affaire de cambriolages en série. De source proche de l'enquête, il se serait enfui menotté.

Selon la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP), ce détenu était incarcéré depuis le 1er février pour des vols. Il ne s'agissait pas de sa première incarcération, mais il n'est pas considéré comme un détenu particulièrement dangereux.