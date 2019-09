publié le 10/09/2019 à 11:42

Une soirée qui vire au drame. Un jeune Sarthois de 19 ans est décédé au CHU de Tours, dimanche 8 septembre, après une sortie en discothèque avec ses amis. Il a reçu une gifle et est tombé en arrière, sa tête heurtant le sol, rapporte Ouest-France.

La victime faisait partie d'un groupe de huit amis (cinq garçons et trois filles) qui avaient décidé de passer la soirée à la discothèque La Riviera famous club, une nouvelle boîte de nuit située dans le centre-ville du Mans.

Contacté par RTL.fr, le commissaire Stève Gillet, chef de la sûreté départementale au commissariat du Mans, explique que les faits se sont déroulés vers 5h du matin. Alors que les jeunes sont bien alcoolisés, l'un d'entre eux assène une gifle à son ami "pour le calmer". Ce dernier est alors tombé en arrière, "comme une masse", et sa tête a heurté le sol. Il a été immédiatement transporté au CHU de Tours.

La gifle n'a pas tout de suite été mentionnée, explique le commissaire, mais rapidement, les enquêteurs comprennent que les causes du décès ne se limitent pas à une simple chute. L'ami de 24 ans, à l'origine du coup, s'est présenté de lui même au commissariat, confirme Stève Gillet. Il est actuellement en garde à vue et devrait être déféré dans la journée. Une autopsie de la victime est prévue, ce mardi, pour comprendre les causes exactes du décès. Une analyse toxicologique doit également être pratiquée.