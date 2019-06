publié le 07/06/2019 à 04:25

Quelque 400 kilos de drogue de synthèse de type méthamphétamine ont été saisis par la douane dans un camion qui circulait sur l'autoroute en Saône-et-Loire, a-t-on appris jeudi 6 juin de source concordantes.



Ce volume, s'il est confirmé, constituerait un record en France pour la méthamphétamine, drogue aux effets dévastateurs. "On a un test positif mais les analyses sont en cours. On prélève un échantillon de chaque paquet et on vérifie que c'est bien de la drogue", a précisé une source proche du dossier.

Les douaniers de Lons-le-Saunier (Jura) ont découvert cette fois la drogue dans un camion intercepté en Saône-et-Loire mercredi alors qu'il circulait vers le nord sur l'A39, a précisé une autre source. Le chauffeur, de nationalité espagnole, a été placé en garde à vue. La direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon est chargée de l'enquête dont la Juridiction interrégionale spécialisée de Nancy s'est saisie.

Une drogue prisée en Europe du Nord et de l'Est

La méthamphétamine est un stimulant qui appartient à la famille des amphétamines. Sa structure chimique est semblable à celle de l'amphétamine mais ses effets sont deux à cinq fois plus intenses et durables, avec un plus gros potentiel addictif. Elle est vendue sous forme de cristaux, de poudre, de gélules ou de comprimés, et sous différents surnoms - "yaba", "ice" ou "crystal meth". Sa consommation demeure marginale en France, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.



L'enquête doit notamment déterminer la provenance et la destination de cette drogue, plus prisée dans des pays d'Europe du Nord et de l'Est. Elle est surtout consommée aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.



En 2016, 51 kilos de méthamphétamine avaient été saisis par la douane à l'aéroport de Roissy.